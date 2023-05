A medida aprovada é dirigida a produtores agrícolas ativos em setores como as culturas hortícolas, a vinha, o gado bovino e as aves de capoeira.

O objetivo deste regime de auxílios estatais, segundo um comunicado de Bruxelas, é compensar os beneficiários elegíveis por uma parte dos custos de produção adicionais incorridos devido ao aumento dos preços da energia e de outros fatores de produção e ajudá-los a superar as suas dificuldades financeiras relacionadas com a crise atual.

O executivo comunitário considerou que a ajuda de Estado em causa está em linha com as condições definidas no Quadro Temporário de Crise e Transição, não excedendo os 250 mil euros por beneficiário e tendo de ser atribuída até 31 de dezembro.

A ofensiva militar lançada em 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,6 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,1 milhões para países europeus --, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

IG // CSJ

Lusa/fim