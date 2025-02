Dois anos depois de ter chegado aos minhotos proveniente dos turcos do Fenerbahçe, assinando em definitivo no verão de 2023, o dianteiro formado no rival lisboeta Sporting rumou por 6,5 ME às 'águias', que acolheram no mesmo dia por empréstimo o lateral esquerdo sueco Samuel Dahl (ex-Roma) e o ponta de lança italiano Andrea Belotti (ex-Como).

Antes desse trio, o médio defensivo Manu Silva (ex-Vitória de Guimarães, 12 ME) já tinha sido contratado pelo Benfica, cuja despesa total esta temporada foi de 74,6 ME, contra os 58,91 ME do campeão e líder isolado Sporting, que investiu seis ME no extremo brasileiro Biel Teixeira (ex-Bahia) e viu chegar o guarda-redes Rui Silva (ex-Betis) por cedência.

Na primeira época sob a presidência de André Villas-Boas, o FC Porto libertou 51,71 ME, doa quais 12 ME incidiram a meio de 2024/25 no extremo brasileiro William Gomes (ex-São Paulo, nove ME) e no médio argentino Tomás Pérez (ex-Newell´s Old Boys, três ME).

Comedido esteve o Sporting de Braga, ao juntar o regressado centrocampista sérvio Uros Racic (ex-Sassuolo) ao avançado espanhol Fran Navarro (ex-FC Porto), ambos cedidos.

Beni Mukendi (Casa Pia, sem valor revelado), Vando Félix (ex-Torreense, 1,2 ME) e Filipe Relvas (ex-Portimonense, 700 mil euros) rumaram em definitivo ao Vitória de Guimarães, que acolheu os emprestados Úmaro Embaló (ex-Fortuna Sittard) e Hevertton Santos (ex-Queens Park Rangers), já depois de ter exercido uma cláusula de compra de 1,5 ME por Kaio César - vendido, mais tarde, por nove ME ao campeão saudita do Al Hilal, de Jorge Jesus.

O top 5 de contratações protagonizadas na I Liga entre 01 de janeiro e segunda-feira foi perseguido por André Luiz, adquirido pelo Rio Ave ao Estrela da Amadora por 2,2 ME, numa janela que ficou abaixo dos 53,66 ME investidos no período homólogo de 2023/24.

De regresso ao escalão principal estão Tomás Tavares e Lucas Fernandes, ambos do AVS - que acolheu ainda o ex-capitão do Rio Ave Aderllan Santos e Gerson Rodrigues, cedido pelo Dinamo Kiev -, cenário imitado no Nacional por Ivanildo Fernandes e Joel Tagueu, com o Farense a trazer Rui Costa, o internacional luso Rony Lopes e Yusupha.

Já o lanterna-vermelha Boavista completou a quinta janela de transferências sem poder inscrever novos futebolistas e não teve impacto nos gastos de 238,17 ME somados em conjunto pelos primodivisionários em 2024/25, contra os 244,96 ME da época passada.

O mercado continuará ativo em países como Áustria, Hungria, Polónia, Roménia, Rússia, Suíça, Sérvia, Turquia, Ucrânia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos ou Japão, sendo que os futebolistas em final de contrato estão autorizados a comprometerem-se livremente com outro clube para a próxima temporada.

