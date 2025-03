"O Grupo Brisa e a Ascendi chegaram a acordo para a compra dos 25% do capital social que a Ascendi detém na Via Verde", referiu, acrescentando que "com esta operação" passará a deter "a totalidade do capital social da Via Verde".

O acordo está ainda "sujeito à aprovação da Autoridade da Concorrência e do Banco de Portugal", adiantou, sem revelar valores do negócio.

A Brisa já tinha comprado a participação da SIBS na sociedade, em 2021, ficando-lhe apenas a faltar a posição da Ascendi para controlar a Via Verde na totalidade.

O capital da Ascendi é controlado pela Ardian, uma sociedade independente de investimento privado sediada em França e que gere ativos na Europa, América do Norte e Ásia, lembrou a Brisa.

