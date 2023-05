"O mundo está a mudar, e a mudar rapidamente. Os BRICS [Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul], particularmente, vão ter um papel cada vez maior, de crescimento nas próximas décadas", sublinhou, Paddy Cosgrave, em entrevista à Lusa, na Web Summit que se realiza pela primeira na cidade brasileira do Rio de Janeiro.

Na opinião do empreendedor irlandês, no futuro, a maioria do crescimento virá "do resto do mundo, em oposição em Ocidente".

"Como uma das maiores importantes conferências tecnológicas no mundo temos de estar nesses lugares", disse, justificando a abertura da conferência que se realizará pelo menos nos próximos três anos na conhecida como 'Cidade Maravilhosa'.

"É grande país, gigante economia. Se és uma empresa ambiciosa ou empreendedor ambicioso provavelmente quererás vir para o Brasil", afirmou.

De forma a fazer crescer a Web Summit em Lisboa, considerou, é necessário fazer crescer a marca nos mercados "onde o crescimento vai acontecer".

"É por isso que estamos no Brasil", frisou.

Esta primeira edição na América do Sul terá impacto em Lisboa: "em novembro vamos assistir ao maior grupo de latino-americanos, empresas e empreendedores" em Lisboa, garantiu.

Sobre esta primeira edição no Rio de Janeiro, Paddy Cosgrave disse que está a ser muito maior do que planeavam.

A ambição seria de 5.000 participantes na edição que se realiza desde segunda-feira até quinta-feira.

O resultado final: 21.367 participantes de 91 países, 974 startups, representando 28 setores

"Muito mais do que nós esperávamos, muito mais do que o Brasil esperava", concluiu.

Portugal está representado na Web Summit Rio por 25 'startups', ligadas a áreas como 'software', educação ou inteligência artificial.

BlockBee, Blue Insight Technologies, Deeploy.me, Dizconto, Enline, Frontfiles, Go Beesiness, Hoopers, IDE Social Hub, Infinite Foundry, ITERCARE, Knok Healthcare, LEADZAI, Mentorise, Modatta e Move, assim como a My Data Manager, MyCareforce, ndBIM, Neroes, Sensei, SheerME, Swood, Vawlt Technologies e Wallstreeters são os representantes portugueses.

A cofundadora do movimento Black Lives Matter, Ay? Tometi, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, responsáveis máximos de bancos e empresas brasileiras, a presidente executiva da plataforma Onlyfans, Amrapali Gan, e o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, vão juntar-se aos mais de 300 oradores, às cerca de 900 'startups', investidores e jornalistas, de mais de 100 países, numa cimeira na qual serão discutidos temas como tecnologia, sociedade, inteligência artificial, alterações climáticas, entre outros.

Entre os vários oradores estão ainda o secretário de Estado da Internacionalização português, Bernardo Ivo Cruz, vários atores e apresentadores brasileiros, a ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara, o ex-jogador da seleção portuguesa de futebol Deco e a apresentadora portuguesa Cristina Ferreira.

O evento tecnológico, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se na zona do Parque das Nações, em Lisboa, em 2016, e vai manter-se na capital portuguesa até 2028. A empresa anunciou recentemente a expansão para o Médio Oriente, com a Web Summit Qatar prevista para o início de 2024.

MIM //CFF

Lusa/Fim