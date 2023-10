Contabilizando aeronaves comerciais e jatos executivos, a empresa anunciou hoje que entregou um total de 105 aviões desde o inicio do ano, sendo que só jatos executivos entregou mais 26,9% este ano, chegando a um total de 66.

Só no terceiro trimestre, o valor da carteira de encomendas de aviões comerciais aumentou 7,5% face ao segundo trimestre de 2023, para 8.600 milhões de dólares (8.141 milhões de euros). A empresa vendeu 42 aeronaves deste tipo entre julho e setembro.

No segmento de aviação comercial, nos resultados da Embraer destaca-se o contrato assinado com a SkyWest, que encomendou 19 novos jatos E175 para operar na rede United Airlines, que se somam aos 90 jatos E175 que já opera com a companhia aérea.

Este acordo faz parte da carteira de pedidos do terceiro trimestre e as entregas começarão no quarto trimestre de 2024.

Outra importante operação do trimestre foi a realizada com a Luxair. A companhia aérea luxemburguesa encomendou quatro E195-E2, incluindo duas opções de compra e três direitos de compra para aeronaves E2 adicionais. O acordo também inclui direitos de conversão para o E195-E2, caso solicitado pela Luxair, estando a primeira entrega prevista para o quarto trimestre de 2025.

Por sua vez, a Air Peace, uma das maiores companhias aéreas da África Ocidental, também fez um pedido firme no terceiro trimestre de cinco aeronaves Embraer E175. As entregas daqueles aviões, de 88 lugares, começarão em 2024.

A Binter fez outro pedido firme de seis aeronaves Embraer E195-E2, que elevará a frota E2 da Binter para 16 aeronaves, quando entregue. O negócio foi anunciado em junho de 2023 e incluído na carteira de pedidos do terceiro trimestre de 2023.

Por fim, a American Airlines assinou e anunciou recentemente uma encomenda de quatro novos E175, que serão incluídos na carteira de pedidos da Embraer para o quarto trimestre de 2023.

Os aviões serão operados pela Envoy Air, subsidiária a 100% da American Airlines. Com todas as entregas previstas para o quarto trimestre de 2024, a frota de E-Jets da Envoy totalizará mais de 150 aeronaves até ao final de 2024, anuniou a mepresa brasileira.

ATR // ANP

Lusa/Fim