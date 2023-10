O saldo positivo foi resultado de um crescimento de 0,4% nas exportações, para 253,009 mil milhões de dólares (241,43 mil milhões de euros), e de uma redução de 11,3% nas importações, para 181,7 mil milhões de dólares (173,39 mil milhões de euros), segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

O bom resultado levou o Governo brasileiro a elevar a projeção para o superavit comercial do Brasil este ano de 84,7 mil milhões de dólares bilhões para 93 mil milhões de dólares, o que seria um recorde anual.

De acordo com as autoridades, o resultado nos primeiros nove meses do ano foi impulsionado principalmente pelo crescimento das exportações de alimentos (8,3%).

A China confirmou-se como o principal parceiro comercial do Brasil entre janeiro e setembro, com compras de produtos brasileiros no valor de 78,2 mil milhões de dólares, um aumento de 11,2%, seguida da União Europeia (-11,2 %), dos EUA (-3,9 %) e da Argentina (+15,4%).

