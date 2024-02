Segundo o relatório da Receita Federal brasileira, a arrecadação subiu 6,6% face ao mesmo mês do ano anterior, descontada da inflação registada no período.

O órgão apontou que o resultado recorde se deve ao comportamento dos principais indicadores macroeconómicos que afetam a arrecadação de impostos no país sul-americano, incluindo o aumento do pagamento de impostos, ganhos com aumento das contribuições dos brasileiros para o sistema de pensões de reforma e também receitas atípicas.

A subida da arrecadação de impostos também foi motivada por alterações na legislação tributária brasileira, que geraram um aumento das cobranças de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), que incide sobre o lucro das empresas, e também receitas atípicas.

Em janeiro, as receitas administradas pelo Fisco brasileiro somaram 262,9 mil milhões de reais (49,1 mil milhões de euros), o que indica uma subida de 7,07% face a janeiro de 2023. Já os ganhos administrados por outros órgãos totalizaram 17,7 mil milhões de reais (3,3 mil milhões de euros), mais 1,08% face ao mesmo mês do ano passado.

