"Os números representam um crescimento de 11,6% nas vendas para outros países e uma retração de 12,1% nas compras do exterior e resultam em um superavit mensal recorde de 11,3 mil milhões de dólares [10,5 mil milhões de euros] na balança comercial em maio --- um aumento de 129,5% em relação a maio do ano passado", anunciou em comunicado o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil.

Nos primeiros cinco meses do ano, o país registou exportações de 136,9 mil milhões de dólares (127,23 mil milhões de euros) e importou produtos no valor de 101 mil milhões de dólares (93,87 mil milhões de euros), com um excedente de 35,28 mil milhões de dólares (32,79 mil milhões de euros), mais 39,1 % do que o registado no mesmo período do ano passado.

Os principais destinos das exportações brasileiras em maio foram, por esta ordem, a China, a União Europeia (UE), os Estados Unidos e a Argentina, que são os maiores parceiros comerciais do país.

