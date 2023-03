Nos dois primeiros meses do ano, o saldo acumulado é de 5,11 mil milhões de euros, um aumento de 19,2% em relação ao período homólogo de 2022.

As exportações em fevereiro foram de 19,3 mil milhões de euros, uma queda de 7,7% em comparação com o mesmo mês de 2022, e as importações atingiram 16,64 mil milhões de euros, uma diminuição anual de 0,9%.

A queda das exportações em fevereiro deveu-se principalmente a menores vendas de soja (-3%), devido a atrasos na colheita dos grãos, e de petróleo (-67,9%), um fenómeno que as autoridades brasileiras atribuíram à volatilidade do mercado.

Entre outros setores, as exportações mineiras diminuíram 38,2% e as exportações agrícolas 5%, enquanto que as da indústria transformadora cresceram 5,7% na comparação anual.

O Brasil registou um saldo histórico positivo de 58,48 mil milhões de euros na sua balança comercial em 2022, um aumento de 1,47% em relação a 2021.

MIM // LFS

Lusa/Fim