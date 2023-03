Com a criação de novos empregos, o número de brasileiros com contratos de trabalho formais aumentou de 42,44 milhões em dezembro para 42,53 milhões em janeiro deste ano, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho do Brasil.

O saldo positivo em janeiro foi o resultado entre as 1.874.226 contratações e os 1.790.929 despedimentos registados.

Os setores que mais empregos formais geraram em janeiro foram os serviços, que contrataram 40.689 novos trabalhadores, a construção (38.965), a indústria (34.023) e a agricultura e pecuária (23.147).

Por outro lado, no setor do comércio, o número de trabalhadores despedidos foi 53.524 superior ao número contratado, devido ao facto de as lojas terem reduzido a sua força de trabalho após o final da época natalícia.

Nos últimos 12 meses, entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023, o número de empregos formais gerados pela maior economia da América Latina foi de 1,949 milhões, o resultado de 22,711 milhões de contratações e 20,76 milhões de despedimentos.

O Brasil gerou 2,03 milhões de empregos formais em 2022, 26,6% menos do que os criados em 2021 (2,73 milhões), quando o mercado de trabalho reagiu após a crise económica gerada pela pandemia de covid-19.

MIM // LFS

Lusa/Fim