O resultado nominal do setor público, referência para as agências de classificação de risco, havia sido um mês antes, no final de março, de 79,4 mil milhões de reais (cerca de 14,6 mil milhões de euros).

Já o resultado primário, antes do pagamento de juros da dívida pública, registou défice de 20,3 mil milhões de reais (aproximadamente 3,7 mil milhões de euros) em abril, 47,72% a menos em relação ao quarto mês do ano passado.

O país acumulou um défice fiscal de 603,3 milhões de reais (cerca de 111,4 mil milhões de euros), montante equivalente a 5,92% do Produto Interno Bruto (PIB), nos doze meses encerrados em abril, valor que representa 2,51% a menos do que em março 2023.

A dívida pública, por sua vez, situou-se em 7,45 biliões de reais no final de março (cerca de 1,3 biliões de euros, equivalente a 73,2% do PIB brasileiro), praticamente estável com apenas 0,1 ponto percentual de aumento face a março.

Em 2022, a maior economia da América Latina encerrou o ano com défice fiscal de 460,4 mil milhões de reais (cerca de 85 mil milhões de euros), equivalente a 4,68% do PIB.

Já o resultado primário em 2022 foi um excedente de 126 mil milhões de reais (aproximadamente 23,3 mil milhões de euros), o que equivale a 1,28% do PIB e levou o país a resultados positivos novamente após apresentar défice no período 2014-2021.

O excedente primário é o principal indicador utilizado no Brasil para medir a saúde das contas públicas e foi introduzido em 1999, ano em que o Governo passou a estabelecer metas de disciplina fiscal, a fim de reduzir os custos dos empréstimos.

CYR // JH

Lusa/fim