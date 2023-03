Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o gigante latino-americano vai colher 34,9 milhões de toneladas a mais de cereais, leguminosas e oleaginosas neste ano do que em 2022 (263,1 milhões de toneladas).

A projeção feita com base nas visitas de campo feitas pelos técnicos do IBGE em fevereiro, porém, é inferior à calculada em janeiro, quando se esperava que a produção de grãos do país chegasse a 302 milhões de toneladas neste ano.

De qualquer forma, se a nova projeção se confirmar, o Brasil vai encadear dois anos seguidos com safras recordes (2022 e 2023) e vai superar as perdas que sofreu em 2021 devido às condições climáticas adversas, que fizeram a produção cair de 254,1 milhões toneladas em 2020 para 253,2 milhões em 2021.

Segundo o IBGE, a produção deste ano aumentará impulsionada pela expansão da área colhida, que atingirá o recorde de 75,8 milhões de hectares, 3,5% superior ao de 2022.

A colheita de soja, milho e arroz, nesta ordem os três principais produtos agrícolas do Brasil, representará 92,8% de toda a produção e 87,6% da área colhida.

A produção de soja saltará 21,3%, chegando a 145 milhões de toneladas - quase a metade de tudo previsto para o ano -, enquanto a de milho cairá 0,9%, para 121,4 milhões de toneladas, e a de arroz encolherá 6% para até 10 milhões de toneladas.

A produção de trigo será de 8,7 milhões de toneladas, com redução de 13,8% em relação à safra recorde de 2022, e de algodão, 6,8 milhões de toneladas.

CYR // LFS

Lusa/Fim