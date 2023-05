A safra de café, que encerrou 2022 com volume de 50,9 milhões de sacas, será favorecida por "melhores condições climáticas", que "confirmam a recuperação" em relação a 2021, segundo Edegar Pretto, presidente da estatal Companhia Nacional de Abastecimento.

No entanto, a projeção é um pouco menor do que a primeira do ano, quando o Governo brasileiro calculou em janeiro um aumento de 7,9% e 54,94 milhões de sacas para 2023.

A área destinada à colheita de café em 2023 está estimada em 1,87 milhão de hectares no Brasil, maior produtor mundial de café, seguido do Vietname e da Colômbia, o que significa um aumento de 1,7% em relação ao ano passado.

