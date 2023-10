Os chefes das diplomacias dos dois países, a indonésia Retno Marsudi e o brasileiro Mauro Vieira, reuniram-se hoje em Jacarta para reafirmar os interesses comuns entre as duas nações, duas grandes economias emergentes e membros do G20.

"Se os países em desenvolvimento, como nós, trabalharem juntos, podemos ser a força positiva que lidera mudanças transformadoras" no mundo, disse Retno à imprensa após a reunião.

A chefe da diplomacia indonésia lembrou que o Brasil é para o seu país o maior parceiro comercial e de investimentos da América Latina e que o Plano de Ação assinado permitirá "avançar de forma mais segura no fortalecimento de novas parcerias, como a digital e a de saúde".

Retno sublinhou ainda a importância de a Indonésia iniciar negociações com o Mercado Comum do Sul (Mercosul, composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) para um acordo económico abrangente que vise "abolir" as tarifas.

Outro dos pontos discutidos pelos dois ministros foi a promoção da cooperação em matéria de energias renováveis, incluindo o desenvolvimento de plantações de etanol, bem como a colaboração para aumentar a produção de biocombustíveis.

Antes da reunião, Mauro Vieira, que iniciou hoje um périplo pelo Sudeste Asiático até 13 de outubro, que o levará também ao Camboja e às Filipinas, participou na sessão de abertura de um seminário sobre mobilidade sustentável e utilização do etanol, organizado pelo setor privado brasileiro.

"É um sinal do nosso compromisso em cooperar com a transição energética na Indonésia, auxiliados pela nossa vasta experiência no uso de biocombustível no Brasil", comentou o ministro das Relações Exteriores brasileiro na conferência de imprensa.

A Indonésia está a construir a sua futura capital, Nusantara, localizada no sudeste da ilha de Bornéu, que espera inaugurar em 2024 para substituir a superlotada Jacarta.

Perante este desafio, o representante brasileiro propôs ao seu homólogo "partilhar a experiência da construção de Brasília" e da sua transferência para a capital brasileira em 1960, em substituição do Rio de Janeiro.

