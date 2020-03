Brasil e Angola definem parcerias em áreas como combate à corrupção e agronegócio Os chefes da diplomacia angolana e brasileira definiram na segunda-feira o agronegócio, a cooperação jurídica no combate à corrupção ou a defesa como as principais áreas de parcerias a adotarem nas suas relações bilaterais. economia Lusa economia/brasil-e-angola-definem-parcerias-em-areas_5e5da2d272c95c178ceb9928





Os ministros das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, e do Brasil, Ernesto Araújo, reuniram-se hoje no Palácio do Itamaraty, Brasília, capital do país, dando continuidade ao estabelecimento de prioridades, quer em relação a ambos os territórios, quer em relação à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

"A cooperação e investimentos em agricultura e no agronegócio são, talvez, uma área-chave para uma renovação e criação de um novo capítulo na parceria Brasil-Angola. É uma oportunidade de investimento, tecnologia, de comércio, tendo em conta todas as oportunidades que Angola representa, como país que tem como prioridade o aumento da produção agrícola e a segurança alimentar, assim como as capacidades que o Brasil conhecidamente desenvolveu nessa área", disse Ernesto Araújo à imprensa.