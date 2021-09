O saldo obtido em agosto é resultado da diferença entre as 1.810.434 contratações formais e 1.438.169 demissões registadas no mês passado.

O resultado foi 53,5% superior ao informado em agosto do ano passado, quando foram criados 242.543 empregos formais, e 22,7% superior ao registrado em julho de 2021 (303.276).

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Social este é o melhor resultado do mês desde 2010, ano de início do monitoramento.

Em relação ao acumulado de 2021, o país sul-americana gerou um total de 2.203.987 empregos formais nos primeiros oito meses do ano, ante 849.380 empregos formais perdidos entre janeiro e agosto de 2020, quando os efeitos da crise económica provocada pela pandemia de covid-19.

De acordo com o relatório do Governo brasileiro, o emprego com contrato de trabalho cresceu nos cinco principais setores produtivos do país, com destaque para o setor de serviços onde foram gerados 180.660 empregos com todas as garantias trabalhistas.

Apesar do bom desempenho mercado laboral nos últimos meses a covid-19 - que já deixa mais de 595 mil mortos e 21,3 milhões de positivos -- elevou a taxa de desemprego para 14,1% no Brasil, onde se estima que existam mais de 30 milhões de pessoas trabalhando de maneira autônoma ou sem contrato de trabalgo.

CYR // PJA

Lusa/Fim