"No acumulado nos quatro trimestres terminados em setembro de 2023, o PIB cresceu 3,1%, face aos quatro trimestres imediatamente anteriores", lê-se na nota disponível no site do IBGE, que dá conta que "o acumulado do ano foi de 3,2% frente ao mesmo período de 2022".

De acordo com o IBGE, equivalente ao instituto nacional de estatística português, "o PIB apresentou um crescimento de 2,0% no terceiro trimestre de 2023, quando comparado com o mesmo período do ano passado", registando um crescimento significativo na agropecuária, de 8,8% face ao período homólogo.

Comparando o nível de produção com o trimestre anterior, a indústria e o setor dos serviços tiveram um crescimento de 0,6%, enquanto o setor da agricultura registou uma contração de 3,3%, a primeira queda deste setor depois de cinco trimestres de crescimento positivo, acrescenta ainda o IBGE.

O Governo brasileiro previu, a 27 de novembro, um crescimento de 3% do produto interno bruto (PIB) em 2023, menos duas décimas do que a anterior estimativa, de acordo com o boletim macroeconómico então divulgado pelo Ministério das Finanças, no qual se previa uma estagnação no terceiro trimestre e uma recuperação no quarto trimestre do ano.

A previsão de crescimento do Governo do Brasil é ligeiramente superior à do Banco Central, que espera que a economia cresça 2,9%, o que, a confirmar-se, será uma repetição do valor registado no ano passado.

MBA (MIM) // ANP

Lusa/Fim