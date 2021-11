"Finalmente terminamos. Depois de muitos anos e intenso trabalho nos últimos 15 meses, conseguimos realmente trazer o 5G para o Brasil", declarou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, numa conferência de imprensa após o término do certame, realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Faria destacou que o leilão 5G foi o segundo maior do país, atrás apenas de certames para a exploração de petróleo em águas profundas e "o maior leilão de telecomunicações da América Latina."

O Governo brasileiro ofereceu lotes em quatro faixas de frequência: 700 MHz (megahertz), 2,3 GHz (gigahertz), 3,5 GHz, e 26 GHz, que serão utilizadas para a transmissão de dados do serviço 5G.

Cada uma dessas faixas foi dividida em blocos nacionais e regionais. O modelo do leilão previa que as empresas interessadas fizessem ofertas por esses blocos.

As vencedoras poderão explorar estas faixas por até 20 anos.

Hoje foram feitas as menores ofertas, que tinham o compromisso de investir em escolas públicas de ensino fundamental por parte dos compradores, mas o grosso dos lotes foi obtido na véspera pelas três grandes operadoras com atuação no país, a Telefónica Brasil (Vivo), a Claro e a TIM Brasil.

O ministro das Comunicações também esclareceu que embora o compromisso de investimento tenha ficado abaixo da expectativa inicial, que era de 50 mil milhões de reais (7,8 mil milhões de euros), os lotes não adjudicados serão leiloados nos próximos meses e podem render outros 7 mil milhões de reais (mil milhões de euros).

O lucro sobre o preço inicial foi de 218%, perto de 5 mil milhões de reais (cerca de 783 milhões de euross), segundo a Anatel.

"Pela primeira vez temos a garantia de que todos os valores arrecadados neste leilão serão utilizados em boas práticas para a população", disse Faria, destacando que o compromisso das empresas vencedoras da licitação exige investimento social e ampliação da cobertura 4G em cidades isoladas e rodovias.

Outras empresas vencedoras de lotes e frequências menores foram Sercomtel, Brisanet, Consorcio 5G Sul, Cloud2U e Algar Telecom.

A empresa Winity II Telecom, que entrou no mercado brasileiro e pretende se tornar a quarta maior operadora de telecomunicações móveis do país, com foco no setor empresarial, superou a oferta de duas outras concorrentes e arrematou a frequência de 700 MHh por um valor de 1,4 mil milhões de reais (cerca de 219 milhões de euros).

