Este saldo negativo de 2,12% em 2023 é o pior resultado desde 2020, quando o défice do país cresceu devido ao aumento dos gastos com a pandemia de covid-19, segundos os dados da Secretaria do Tesouro Nacional do Brasil.

O resultado leva em conta dados do Tesouro Nacional, Previdência Social (órgão que paga pensões por reforma no Brasil), e do Banco Central (BC), mas exclui as despesas com a dívida pública.

Segundo o Governo brasileiro, o resultado foi influenciado pela regularização de dívidas judiciais que tinham sido adiadas durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Parte das dívidas judiciais foram pagas pelo Governo do atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, no ano passado após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou o Executivo a usar créditos extraordinários para quitar um passivo de 90 mil milhões de reais (cerca de 17 mil milhões de euros).

Sem considerar essas dividas judiciais, as contas públicas do país sul-americano teriam registado um défice de 138,1 mil milhões de reais (25,8 mil milhões de reais), montante que equivale a 1,3% do PIB.

CYR // ANP

Lusa/Fim