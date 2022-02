Brasil celebra relacionamento com a Ucrânia em vésperas da viagem de Bolsonaro à Rússia

O Governo do Brasil comemorou hoje o trigésimo aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas com a Ucrânia, em vésperas da viagem do Presidente do país, Jair Bolsonaro, à Rússia, que ocorrerá no meio de tensões no leste europeu.