BPI renegociou 9.000 créditos no valor de 1,1 mil milhões de euros

O BPI renegociou 9.000 créditos à habitação no valor de 1,1 mil milhões de euros, 2.400 dos quais ao abrigo do decreto-lei para mitigar os efeitos das subidas das indexantes, anunciou hoje o presidente executivo do banco.