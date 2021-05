No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a propósito dos resultados trimestrais (lucros de 60 milhões de euros), o BPI revela que o número de trabalhadores desceu para os 4.597, menos 25 que os 4.622 com que fechou o ano de 2020.

Face ao primeiro trimestre de 2020, o número de trabalhadores baixou em 234, já que o banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa tinha 4.831 funcionários no final de março do ano passado.

Em termos de agências, face ao final de 2020 o banco perdeu 18, dos quais 17 balcões e um centro 'premier', contabilizando no final do primeiro trimestre 404 postos na rede de distribuição.

Relativamente à comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o BPI perdeu 50 agências, já que contava com 454 postos de atendimento no final de março de 2020.

No primeiro trimestre de 2021, os custos de estrutura do BPI diminuíram 3% face ao mesmo período do ano passado, devido a uma queda de 4,6% dos custos com pessoal, um aumento de 1,9% em gastos gerais administrativos e redução de 8,2% de depreciações e amortizações.

O BPI anunciou hoje lucros de 60 milhões de euros relativos ao primeiro trimestre, um aumento de dez vezes face aos seis milhões reportados no mesmo período do ano passado, comunicou hoje o banco ao mercado.

De acordo com o comunicado enviado à CMVM, o BPI registou um lucro consolidado de 60 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, 54 milhões dos quais relativos à atividade em Portugal.

