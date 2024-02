O CaixaBank, dono em Portugal do BPI, teve lucros de 4.816 milhões de euros no ano passado, um aumento de 53,9% em relação a 2022.

O contributo do BPI para estes resultados globais do grupo foram 419 milhões de euros, mais 51,6% do que em 2022, disse hoje o presidente executivo (CEO) do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, numa conferência de imprensa em Valência, Espanha.

O BPI apresentará os seus resultados de 2023 na segunda-feira, mas Gonzalo Gortazar adiantou hoje que o banco português teve "de novo um ano muito muito positivo", com ganhos nas quotas de mercado, sobretudo na área das empresas e do crédito.

Segundo os dados divulgados hoje pelo CaixaBank, o BPI aumentou a sua carteira de crédito em 3,1% no ano passado, quando o grupo, no conjunto, registou uma diminuição de 2%.

O grupo CaixaBank aumentou em 2023 o crédito às empresas (mais 2,2%) e ao consumo (mais 2%), mas os empréstimos para compra de habitação baixaram 5%, "uma queda significativa" que Gonzalo Gortazar explicou hoje com a subida das taxas de juro, que fizeram diminuir o número de novas hipotecas e, em paralelo, incentivaram mais amortizações antecipadas pelos clientes.

O CEO do CaixaBank sublinhou que houve, porém, uma mudança de tendência no último trimestre de 2023, entre setembro e dezembro, quando "a produção" de novas hipotecas pelo grupo aumentou mais de 21%.

"Esperamos levar para 2024 este maior nível de atividade", afirmou Gonzalo Gortazar, que destacou que a expectativa é que as taxas de juro baixem significativamente, mantendo a curva de descida já iniciada.

A estimativa apresentada pelo CaixaBank hoje é de que as taxas juro Euribor, associadas aos créditos à habitação, fechem este ano nos 2,5%.

Em relação ao crédito à habitação em Portugal, e em concreto no caso do BPI, Gonzalo Gortazar destacou que o peso dos empréstimos com taxas variáveis é maior no mercado nacional do que em Espanha e que, por isso, a descida dos juros deverá, à partida, desincentivar as amortizações antecipadas, sem entrar em mais detalhes.

Os responsáveis do CaixaBank destacaram hoje que o BPI teve em 2023 uma taxa de morosidade nos créditos (atrasos e incumprimentos no pagamentos de prestações pelos clientes) de 1,7%, um valor baixo e inclusivamente inferior ao do conjunto do grupo CaixaBank (2,7%).

Outros índices do BPI destacados hoje na conferência de imprensa em Valência foram a melhoria da eficiência (para 38,8%) e um reforço de capital acima dos 14%.

As previsões do CaixaBank é que a economia portuguesa cresça 1,8% em 2024 e a espanhola 1,4%, ou seja, menos do que em 2023.

No entanto, o banco estima uma inflação menor (2,4% em Portugal e 3,6% em Espanha), "o que em definitivo incrementará a atividade económica, tanto das famílias como das empresas", segundo as palavras do presidente do grupo CaixaBank, Jose Ignacio Gorigolzarri.

O grupo CaixaBank terminou 2023 com 20,1 milhões de clientes e uma rede de cerca de 4.200 balcões em Espanha e Portugal.

MP // EA

Lusa/Fim