Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average baixou 0,67%, o alargado S&P500 caiu 0,64% e o tecnológico Nasdaq retrocedeu 0,55%.

A causa da má sessão bolsista foi um conjunto de bons indicadores macroeconómicos, que reanimaram o receio entre os investidores de um endurecimento monetário por parte da Reserva Federal (Fed).

Depois de ter começado o dia em alta, a sessão inverteu o sentido da evolução das cotações, abalada por indicadores como o do produto interno bruto (PIB) dos EUA.

O crescimento da economia norte-americana foi de 2,4% no segundo trimestre, em ritmo anualizado, acima das expectativas, que eram de 2,0%, e do ritmo que tinha tido no trimestre anterior, que foi de 2,0%.

"É demasiado elevado", comentou Jack Ablin, analista da Cresset Capital. "Não está conforme as antecipações segundo as quais a Fed" tinha acabado como seu ciclo de subida da taxa de juro de referência.

As taxas da Fed "vão continuar elevadas durante muito tempo", preveniu Christopher Low, analista da FHN Financial.

Contudo, os operadores de mercado atribuem uma probabilidade de um terço a uma subida suplementar da taxa diretora da Fed até ao fim do ano, depois da feita na quarta-feira.

"Penso que o mercado continua a subestimar a determinação da Fed controlar a inflação", considerou Christopher Vecchio, analista da Tastylive.

O facto de, apesar de um endurecimento monetário inédito na era moderna nos EUA, a economia norte-americana continuar resolutamente a crescer "dá mais margem [à Fed] para cumprir a sua missão" e jugular a inflação, adiantou este analista.

