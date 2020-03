Bolsonaro e Trump reiteram "aliança estratégica" e a apoio a Guaidó na Venezuela Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Jair Bolsonaro, reafirmaram hoje a "aliança estratégica" entre os dois países e o apoio a Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. economia Lusa economia/bolsonaro-e-trump-reiteram-alianca_5e64f77479a1b71956b15555





Num comunicado conjunto divulgado após um encontro no Estado norte-americano da Florida, Trump e Bolsonaro "reafirmaram a aliança estratégica entre o Brasil e os Estados Unidos, aprofundando a parceria entre os seus dois países".

"O presidente Bolsonaro e o presidente Trump reiteraram o apoio de seus países à democracia na região, incluindo apoio ao presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, e à Assembleia Nacional da Venezuela democraticamente eleita, em seu trabalho para restaurar a ordem constitucional na Venezuela", lê-se no comunicado.

O texto documenta também a discussão sobre "o apoio aos esforços da Bolívia para a realização de eleições livres e justas", para além de reforçar "o compromisso com a paz e prosperidade" no Médio Oriente.

"O presidente Bolsonaro elogiou a visão dos EUA para a coexistência pacífica entre o Estado de Israel e um Estado palestino", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro.

Em termos económicos, os presidentes dos dois países "destacaram os potenciais benefícios da ampliação das relações económicas bilaterais para trabalhadores e empresas brasileiros e norte-americanos".

"Com esse propósito, instruíram seus negociadores de comércio a aprofundar discussões para um pacote bilateral de comércio este ano, visando à intensificação da parceria económica entre os seus dois países", denota o documento.

No seu encontro, os dois líderes falaram ainda sobre a participação brasileira no programa Operadores Económicos Autorizados a partir de 2021, a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), e o programa América Cresce.

Bolsonaro e Trump "também enalteceram outras áreas de cooperação em curso, tais como os setores aeroespacial, de ciência e tecnologia, saúde e inovação".

