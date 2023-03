Das 15 cotadas que compõem o índice PSI, 14 subiram e a Jerónimo Martins fechou inalterada.

O BCP, único banco que integra o PSI, liderou as subidas e avançou 3,21% para 0,21 euros, depois do tombo de 7,39% na sessão anterior, que foi marcada por fortes quedas no setor bancário europeu, com o colapso do banco norte-americano SVB a suscitar receios de contágio.

As principais bolsas europeias também recuperaram parcialmente das perdas anteriores, com Milão a subir 2,36%, Madrid 2,23%, Paris 1,86%, Frankfurt 1,83% e Londres 1,17%.

