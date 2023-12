Por volta das 09:40 (hora de Lisboa) o EuroStoxx 600 avançava 0,68%, para 464,76 pontos.

A bolsa de Londres crescia 0,83% e a de Frankfurt avançava 0,73%. Paris subia 0,62%, enquanto Milão e Madrid avançavam 0,47%.

Depois de abrir em queda, a bolsa de Lisboa invertia a tendência, estando, à mesma hora, o índice PSI a subir 0,05% para 6.477,57 pontos.

O presidente da Fed participa hoje num debate onde poderá dar mais pistas sobre as futuras decisões de política monetária americana, sendo que Powell tem admitido todas as possibilidades sobre as taxas de juro.

Do outro lado do Atlântico, a bolsa nova-iorquina concluiu na quinta-feira sem rumo a sua última sessão de novembro, que foi o melhor mês do ano até aqui para os índices.

Os resultados definitivos indicam que o Dow Jones Industrial Average ganhou 1,47% e o alargado S&P500 avançou 0,38%, enquanto o alargado Nasdaq perdeu 0,23%.

No conjunto do mês, o Dow Jones e o S&P500, o mais representativo do mercado bolsista, valorizaram mais de oito por cento e o tecnológico cerca de 10%.

Novembro revelou-se o melhor mês desde julho de 2022 para o S&P500 e o Nasdaq, ao passo que o Dow Jones exibe o melhor desempenho mensal desde outubro de 2022.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro de 2024 fechou a 82,83 dólares, face aos 83,10 dólares de quarta-feira.

A nível cambial, o euro estava a valorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se em 1,0901, face a 1,0890 na quinta-feira e a 1,0462 dólares em 03 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.

ALN (RN/MC) // JMR

Lusa/Fim