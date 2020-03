Bolsas europeias em alta animadas com Wall Street e recuperação da atividade na China

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, animadas com o avanço de mais de 3% de Wall Street na segunda-feira e com a recuperação da atividade da indústria transformadora na China em março.

economia

Lusa

