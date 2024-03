Cerca das 14:55 em Lisboa, o índice Dow Jones Industrial perdia 0,45% para 38.549,39 pontos, ao passo que o Standard & Poor's 500 perdia 0,53% para 5.096,64 pontos.

No mesmo sentido, o tecnológico Nasdaq recuava 0,05% para 16.077,84 pontos.

A redução destes índices pode refletir alguma expectativa dos investidores face aos dados definitivos da inflação homóloga.

Entre algumas das empresas cotadas que mais perdiam, estavam a dona do Facebook e Instagram, Meta (-4,52%), Boeing (-3,74%), IBM (-1,90%) ou Amazon (-1,78%).

Em sentido inverso, Moderna (10,63%), Warner Bros Discovery (3,49%), Nike (1,47%) ou Apple (1,27%) eram algumas das que registavam maiores subidas.

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Departamento do Trabalho referente a fevereiro vai ser divulgado na terça-feira.

O índice PCE, particularmente seguido pelo banco central norte-americano (Fed), que tem como objetivo uma taxa de inflação de 2%, apontou em janeiro uma inflação de 2,4%.

A última atualização do indicador do Departamento do trabalho, referente ao mesmo mês, apontou que este abrandou em janeiro, para 3,1%, em comparação com os 3,4% registados em dezembro.

A Fed tem marcada para 19 e 20 de março uma reunião de política monetária. Na última que realizou, em 30 e 31 de janeiro, o comité de política monetária da Reserva Federal decidiu manter as taxas de juro, que estão entre 5,25% e 5,50% desde julho passado.



