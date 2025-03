Pelas 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,57% para 41.817,00 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subia 0,76% para 17.637,54 pontos.

O índice alargado S&P 500, por seu turno, fixava-se em 5.650,79 pontos, mais 0,64%.

As principais bolsas europeias negociavam hoje em terreno misto, focadas na reunião da Reserva Federal (Fed) dos EUA, na qual previsivelmente serão mantidas as taxas de juro no intervalo entre 4,25% e 4,50%.

Na terça-feira, a Bolsa de Nova Iorque fechou 'a vermelho'.

O Dow Jones terminou a descer 0,62% para 41.581,31 pontos, que compara com o máximo desde que o índice foi criado em 1896, de 45.014,04 pontos, em 04 de dezembro de 2024.

O Nasdaq, índice de cotadas de alta tecnologia, fechou a recuar 1,71% para 17.504,12 pontos, contra o máximo de sempre, de 20.173,89 pontos, verificado em 16 de dezembro de 2024.

