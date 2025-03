Cerca de cinco minutos depois do toque do sino na Bolsa de Nova Iorque, o Dow Jones recuava 0,98% para 42.770 pontos, o alargado S&P 500 perdia 0,92% para 5.795 pontos e o tecnológico Nasdaq recuava 1,03% para 18.161 pontos.

Por sua vez, o 'índice de medo' Vix, que mede a volatilidade do mercado, subiu para 8,47%.

Na segunda-feira, com a confirmação das tarifas sobre as importações de Canadá, México e China, os investidores entraram em força a vender títulos, resultado num dos piores dias da bolsa nova-iorquina em meses.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 1,48%, o tecnológico Nasdaq perdeu 2,64% e o alargado S&P500 baixou 1,76%, naquela que foi a sua maior perda diária desde dezembro.

Entre os títulos mais atingidos na sessão de hoje, estão as fabricantes automóveis GM (-4,47%) e a Ford (-2,34%).

Dentro do Dow 30, destacavam-se as perdas dos bancos JP Morgan (-4,5%) e do Goldman Sachs (-3,65%), assim como da Boeing (-5,54%), da 3M (-3,63%) e da American Express (-3,29%).

Já o barril de petróleo do Texas caiu 1,43% para 67,43 dólares, e a onça de ouro valorizou-se 0,63% para 2.917 dólares.

JO // MSF

Lusa/Fim