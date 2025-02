Pelas 15:00 (hora de Lisboa), o índice industrial Dow Jones descia 0,87% para 44.207,40 pontos e o tecnológico Nasdaq perdia 0,62% para 19.522,63 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,66% para 6.028,49 pontos.

O departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou hoje que os preços nos Estados Unidos aceleraram pelo quarto mês consecutivo em janeiro, com a taxa de inflação homóloga a situar-se nos 3%, contra 2,9% em dezembro de 2024.

Também a inflação subjacente (que exclui os preços mais voláteis da alimentação e da energia) subiu em janeiro, para 3,3%.

Estes dados contrariaram as expectativas dos analistas, que esperavam uma desaceleração da inflação homóloga para 2,8% em janeiro e também um abrandamento da inflação subjacente.

Estes dados da inflação diminuem as probabilidades de uma nova descida das taxas de juro diretoras pela Reserva Federal dos EUA (Fed) a curto prazo. A Fed já tinha defendido, na última reunião em 29 de janeiro, que não se iria apressar a descer as principais taxas de juro, face à inflação continuar ainda alta e à ausência de sinais de fraqueza do mercado laboral.

Os responsáveis da Fed têm evitado falar do impacto na inflação das tarifas impostas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, mas os analistas consideram que tarifas significativas e permanentes aumentariam os preços nos EUA e poderiam causar problemas nos mercados financeiros globais. Contudo, há também a expectativa de que as tarifas podem ser apenas uma moeda de Trump para conseguir o que quer dos parceiros comerciais e não uma política a longo prazo.

