Pelas 14:48 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,32% para 33.816,67 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perdia 0,19% para 13.531,28 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.362,44 pontos, menos 0,36%.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o índice Dow Jones a ganhar 0,63%.

Os EUA sancionaram, na terça-feira, uma pessoa e quatro empresas vinculadas ao grupo mercenário russo Wagner e ao seu líder, Yevgeniy Prigozhin, envolvidos em transações ilegais de ouro para financiar as suas atividades.

As entidades estão localizadas na República Centro-Africana, nos Emirados Árabes Unidos e na Rússia e, com essas transações ilícitas de ouro, financiam o Grupo Wagner e apoiam as suas forças armadas na Ucrânia e em África.

As empresas sancionadas são a companhia de mineração Midas Ressources, a Diamville, empresa compradora de ouro e diamantes, e a Limited Liability Company.

O russo Andrey Nikolayevich Ivanov, executivo do Wagner Group cujo trabalho tem sido fundamental para as suas atividades no Mali, foi igualmente sancionado.

As sanções visam interromper "atores-chave na rede financeira e na estrutura internacional do Grupo Wagner", disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, citado em comunicado.

O Grupo Wagner, uma empresa russa de segurança privada de propriedade de Yevgueni Prigozhin, foi contratado pelo Kremlin para a guerra na Ucrânia, embora as suas operações também se estendam a outros países como Síria, Líbia, Mali ou República Centro-Africana.

Hoje os mercados também vão estar atentos à intervenção do presidente da reserva-federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, no fórum anual do Banco Central Europeu (BCE), que decorre em Sintra.

PE (RN/MYMM) // MSF

Lusa/Fim