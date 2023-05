Pelas 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,35% para 33.933,09 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perdia 0,23% para 12.184,49 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 recuava 0,36% para 4.162,52 pontos.

Na segunda-feira, a agência federal norte-americana, que garante os depósitos bancários, anunciou que o JPMorgan Chase Bank vai assumir todos os depósitos e a maior parte dos ativos do First Republic Bank.

Em comunicado, o Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) revelou que os reguladores da Califórnia fecharam o First Republic Bank e que o JPMorgan Chase assume "todos os depósitos e substancialmente todos os ativos do First Republic Bank".

Assim, as 84 agências do First Republic Bank em oito estados serão hoje reabertas como agências do JPMorgan Chase Bank.

O First Republic, sediado em São Francisco, tem tido dificuldades desde o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, em março.

No mesmo dia, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o sistema bancário está "são e salvo".

Joe Biden congratulou-se com as medidas tomadas nas últimas horas pela "Federal Deposit Insurance Corporation", para facilitar o processo de licitação do falido First Republic, cujos ativos foram adquiridos pelo JPMorgan Chase.

"Estas ações garantirão que o sistema bancário está são e salvo, o que inclui a proteção das pequenas empresas em todo o país, que precisam de poder pagar os salários dos seus trabalhadores", referiu Joe Biden num evento na Casa Branca para promover as pequenas empresas.

O Presidente acrescentou que, graças à intervenção e venda do First Republic, todos os norte-americanos com contas no banco continuarão a poder aceder às suas poupanças.

PE (FP/SIM) // EA

Lusa/Fim