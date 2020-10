A suspensão, por tempo indefinido, deve-se a "um problema relacionado com a informação do mercado", de acordo com uma declaração do Japan Exchange Group, o operador da bolsa de valores de capital japonês.

O anúncio veio minutos antes da abertura da principal bolsa de valores do Japão, que fechou no dia anterior com uma queda de 1,5% na sua referência, o Nikkei.

A decisão afeta o sistema que distribui dados tais como preços de mercado e utilizados para calcular os índices do parquet de Tóquio, o qual decidiu, portanto, congelar a negociação de todos os títulos e deixar de aceitar novas ordens, disse o Japan Exchange Group.

O operador da bolsa de valores não ofereceu detalhes sobre quando a negociação poderia ser retomada.

As bolsas de Nagoya, Fukuoka e Sapporo, que utilizam um sistema informático semelhante ao da Bolsa de Valores de Tóquio, suspenderam também hoje as transações até nova ordem devido ao mesmo efeito.

No entanto, a Bolsa de Osaka não foi afetada e a negociação começou normalmente.

Um total de 3.700 ações estão cotadas nas várias secções da Bolsa de Tóquio, que é a terceira maior bolsa de valores do mundo em termos de capitalização.

