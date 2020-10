A bolsa de Tóquio abriu hoje em alta, com o principal índice, o Nikkei, a subir 0,55% para 23.313,10 pontos.

O segundo indicador, o Topix, ganhou 0,57% para 1.646,28 pontos, nas primeiras transações do dia.

O operador da Bolsa de Valores de Tóquio disse quinta-feira à noite que identificou o problema técnico que causou uma perturbação na transmissão de informações de mercado, paralisando o comércio em Tóquio, bem como em Nagoya, Sapporo e Fukuoka.

O blackout ocorreu no início da manhã de quinta-feira, fazendo com que a negociação fosse interrompida menos de meia hora antes da abertura da Bolsa de Tóquio, normalmente. Por volta do meio-dia, o operador da Bolsa de Valores de Tóquio, Japan Exchange Group (JPX), anunciou que a negociação seria interrompida durante o resto do dia.

Uma resolução mais rápida do problema teria exigido um reinício do sistema, o que "teria causado confusão", explicou o presidente da Bolsa de Tóquio numa conferência de imprensa para justificar esta interrupção prolongada.

"Provocámos inconvenientes significativos a um grande número de participantes no mercado e investidores" e "pedimos sinceras desculpas por isso", acrescentou.

