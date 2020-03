Bolsa de Tóquio perde 2,46% no fecho A bolsa de Tóquio fechou hoje com o principal índice, o Nikkei, a perder 2,46% para 17.002,04 pontos, apesar das novas medidas do Banco do Japão para reduzir o impacto do coronavírus. economia Lusa economia/bolsa-de-toquio-perde-2-46-no-fecho_5e6f44c5fed2021973ac3f53





O segundo indicador, o Topix, fechou a descer 2,01% para os 1.236,34.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

A bolsa de Tóquio arrancou em baixa e recuperou depois de anunciada a antecipação para hoje da reunião do banco central japonês sobre política monetária, mas as medidas anunciadas pela instituição não pareceram suficientes aos investidores, uma vez que o Nikkei terminou a sessão com uma descida acentuada.

