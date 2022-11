Também o novo projeto para o fabrico de semicondutores no Japão, anunciado durante o dia pelo Governo nipónico, contribuiu para impulsionar a subida do Nikkei, de acordo com a agência de notícias EFE.

No fim da sessão, o segundo indicador, Topix, subiu 2,12% para 1.977,76 pontos

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

