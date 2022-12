O principal índice da bolsa, o Nikkei, avançou 0,83 pontos, ou 0,0%, para 26.094,50 pontos.

No fim da sessão, o segundo indicador, o Topix, desceu 0,19% para 1.891,71 pontos.

O mercado de ações de Tóquio abriu hoje em alta, impulsionado por fortes ganhos nas empresas tecnológicas norte-americanas no dia anterior, mas os investidores mantiveram-se calmos depois de dois dias de perdas no mercado japonês.

Os investidores mostraram-se relutantes em tomar novas posições antes das férias de Ano Novo, o que, juntamente com a força do iene, a negociar entre 132,36 e 133,09 para o dólar, levou alguns a bloquear os ganhos no final da sessão.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

EJ // PJA

Lusa/Fim