No fim da sessão, o segundo indicador, o Topix, desceu 1,91% para 2.031,58 pontos.

Entretanto, o Banco do Japão (BOJ) anunciou que vai manter intacta a política monetária, com as principais medidas da estratégia de estímulo alargado, incluindo taxas de juro ultra baixas e controlo dos rendimentos das obrigações de longo prazo.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

