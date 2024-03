Em sentido, o segundo indicador, o Topix, desceu 0,12% para 2.706,28 pontos, no fim da sessão.

A sessão ficou marcada por o principal índice da bolsa de valores de Tóquio, o Nikkei, ter ultrapassado pela primeira vez a barreira psicológica dos 40.000 pontos na abertura esta manhã, na sequência dos ganhos registados em Wall Street no final da semana passada.

No mês passado, o Nikkei ultrapassou os anteriores máximos de sempre, que remontam a dezembro de 1989. O indicador subiu 20% desde o início do ano, depois de ter subido 28% no ano passado.

A persistente fraqueza do iene, que está a aumentar os lucros das empresas japonesas no estrangeiro, mantendo as ações baratas para os investidores estrangeiros é um dos fatores que explica a subida.

A queda dos mercados financeiros chineses e a procura de investimentos alternativos à China, devido aos riscos geopolíticos, também estão a beneficiar a bolsa de Tóquio.

Além disso, as empresas japonesas estão a recompensar os acionistas mais do que no passado, com dividendos mais generosos e programas de recompra de ações mais frequentes.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

