O Nikkei, que reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, subiu para 36.354,16.

O segundo indicador, o Topix, ganhou 0,67% para 2.556,71 pontos, no fim da sessão.

A bolsa de Tóquio abriu em alta, animada pelos bons resultados de Wall Street, no final da semana passada, e conseguiu manter esta tendência ao longo do dia, devido à renovada fraqueza do iene, que beneficia os grandes grupos japoneses.

Um iene fraco favorece os grandes grupos exportadores, tornando os produtos mais competitivos no estrangeiro e aumentando os lucros obtidos no exterior. No entanto, prejudica as empresas mais pequenas, muito dependentes da importação de matérias-primas.

CAD // VQ

Lusa/Fim