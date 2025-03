O segundo indicador nipónico, o Topix, estava à mesma hora a cair 0,96% para os 2909,22 pontos.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

As ações asiáticas abriram o dia a flutuar, com perdas contidas e em aparente expectativa, depois do caos no dia anterior, manifestando reações de cautela à sugestão do secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, esta terça-feira.

Em declarações ao canal norte-americano de televisão CNBC, Lutnik sugeriu que Administração Trump pode voltar atrás em algumas tarifas, nomeadamente com o Canadá e o México, cujo lançamento provocou um movimento global de venda nos mercados esta terça-feira, e deixou muitas praças asiáticas perto dos níveis do início deste ano.

Noutro tipo de sinais passado hoje aos mercados, a China acaba de anunciar um objetivo de crescimento económico de cerca de 5% para 2025, o terceiro ano consecutivo em que mantém esse objetivo. Dada a crescente incerteza mundial, a generalidade dos economistas espera que Pequim venha também a anunciar aumentos de estímulos económicos.

No mesmo relatório, Pequim anunciou ainda o aumento do teto para o défice orçamental para até 4% do PIB, o valor mais elevado dos últimos 30 anos, justificado por um contexto de luta contra a deflação, "crash" imobiliário e a guerra comercial com os Estados Unidos.

Os decisores políticos chineses fixaram igualmente um objetivo de inflação de 2%, o valor mais baixo em duas décadas.

O yuan reagiu em queda com o conjunto destes anúncios.

APL // CAD

Lusa/Fim