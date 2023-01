Às 15:20 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,26% para 34.038,02 pontos e o Nasdaq avançava 0,47% para 11.567,37 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,34% e estava em 4.074,15 pontos.

Antes da abertura de Wall Street, os dados divulgados pelo Departamento do Comércio indicaram que a inflação abrandou em dezembro nos Estados Unidos para 5%, contra 5,5% em novembro, segundo o índice PCE, um indicador que a Reserva Federal, banco central norte-americano, privilegia.

Espera-se agora que a Fed modere a subida das taxas de juro, após os aumentos mais agressivos do ano passado para desacelerar o crescimento e reduzir a inflação.

No índice Dow Jones, a empresa de tecnologia Intel liderava as descidas (-7,44%) após ter divulgado na quinta-feira depois do encerramento do mercado que teve perdas acima do esperado no trimestre passado.

A petrolífera Chevron, que também integra o grupo de 30 cotadas do Dow Jones, baixava 2,97%, apesar de ter anunciado uma forte subida nos lucros.

A Chevron teve lucros de 35.465 milhões de dólares em 2022 (cerca de 32.551 milhões de euros), um aumento de 126% em relação ao ano anterior.

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas subia para 82,04 dólares e a rentabilidade das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos avançava para 3,53%.

EO // CSJ

Lusa/fim