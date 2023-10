Cerca das 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,03% para 33.047,14 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 registava uma descida de 0,16% para 4.180,13 pontos e o Nasdaq caía 0,57% para 12.748,19 pontos.

Segundo a primeira estimativa do Departamento do Comércio dos EUA divulgada hoje, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos acelerou para 4,9% no terceiro trimestre face ao mesmo período de 2022.

O mercado obrigacionista tem estado no centro de movimentos bruscos nos mercados financeiros em todo o mundo e os rendimentos dos títulos do Tesouro oscilavam na sequência de vários relatórios económicos.

O rendimento das Obrigações do Tesouro a 10 anos, que é a peça central do mercado de títulos, caiu para 4,90% (de 4,96% na noite de quarta-feira) e, no início da manhã, estava novamente perto do seu nível mais alto desde 2007.

