Às 15:07 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,22% para 35.495,95 pontos e o Nasdaq avançava 0,60% para 14.366,75 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,64% para 4.584,00 pontos.

Na terça-feira, Christopher Waller, membro do Conselho de Governadores da Fed, afirmou que a política monetária está bem posicionada para abrandar a economia e colocar a inflação na meta de 2%, o que animou os investidores.

Hoje, será divulgado o Livro Bege da Fed, um relatório sobre a situação económica dos Estados Unidos.

Antes da abertura da bolsa, o Departamento do Comércio divulgou uma segunda estimativa do crescimento económico dos Estados Unidos no terceiro trimestre, indicando que foi mais forte do que o inicialmente anunciado e atingiu 5,2% em ritmo anualizado.

A primeira estimativa dava conta de um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 4,9%, muito acima do registado no trimestre anterior.

Entre as 30 cotadas que integram o Dow Jones, a Walmart (-1,19%) surgia em destaque nas descidas e a Intel (1,88%) liderava as subidas.

