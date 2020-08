ÀS 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,31% para 27.608,66 pontos, mas o Nasdaq subia 0,25% para 11.174,64 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,20% e estava em 3.368,23 pontos.

Nos primeiros minutos de operações, a bolsa nova-iorquina negociou no vermelho, logo após o Departamento do Trabalho ter divulgado que as inscrições para subsídios de desemprego nos Estados Unidos subiram na semana passada, com 1,1 milhões de novos pedidos.

As novas inscrições na semana entre 09 e 15 de agosto ficaram acima do esperado pelos analistas, que antecipavam 990.000 registos.

Na semana anterior, o número de novas inscrições tinha ficado abaixo de um milhão (971.000, após uma revisão em alta), o que acontecia pela primeira vez desde finais de março, quando o impacto da pandemia de covid-19 se começou a fazer sentir mais na economia norte-americana.

A pressionar a bolsa em Wall Street estiveram também as atas da última reunião da Reserva Federal (Fed) divulgadas na quarta-feira ao final do dia.

O banco central norte-americano considerou que a economia precisa de mais apoio governamental para poder recuperar dos efeitos da pandemia, numa altura em que as negociações entre legisladores democratas e republicanos para um novo pacote de estímulos estão num impasse.

Por setores, no início da sessão quase todos seguiam no negativo, com exceção do imobiliário (0,7%) e do tecnológico (0,03%), enquanto as perdas mais acentuadas eram do energético (-1,35%) e do financeiro (-0,95%).

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em baixa: o Dow Jones caiu 0,31%, o Nasdaq 0,57% e o S&P 500 0,44%.

