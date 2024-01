Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,35% para 37.561,83 pontos e o índice alargado S&P 500 registava um ganho mais modesto de 0,05% para 4.707,13 pontos.

O Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, descia 0,37% para 14.537,73 pontos, com a Apple, a empresa com a maior capitalização bolsista, a perder 1,34%.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos avançava para 3,98%, contra 3,91% na quarta-feira.

As grandes empresas tecnológicas começaram o ano com maus resultados devido à incerteza sobre o momento em que a Reserva Federal (Fed) inicia a descida das taxas de juro.

Nas atas da última reunião de política monetária da Fed, divulgadas na quarta-feira ao fim do dia, o banco central norte-americano considera "apropriado" manter as taxas elevadas enquanto a inflação não regressar a um nível próximo do objetivo definido de 2%.

"Cresce uma certa ansiedade com a ideia de que a Fed não reduz as taxas tanto como o previsto", segundo Patrick O'Hare da Briefing.com, citado pela AFP.

Em relação aos indicadores, a criação de emprego no setor privado foi melhor do que o previsto em dezembro, com 164.000 novos empregos, acima dos 114.000 esperados pelos analistas, dados que indicam que o mercado de trabalho continua dinâmico.

Os pedidos semanais de subsídio de desemprego permaneceram fracos na semana passada, recuando 18.000 para 202.000, o nível mais baixo em três meses.

O relatório oficial sobre o mercado laboral em dezembro será divulgado na sexta-feira. Os analistas esperam que a taxa de desemprego passe de 3,7% para 3,8%.

EO // EA

Lusa/fim