Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma pequena subida de 0,03% para 34.462,04 pontos e, em sentido contrário, o Nasdaq recuava 0,03% para 13.346,43 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,24% para 4.402,95 pontos.

No início da sessão, a bolsa nova-iorquina recebia os resultados do Bank of America, o segundo banco do país, que anunciou uma queda de 12% nos seus lucros do primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2021, números que estão em linha com os que foram divulgados anteriormente por outras grandes entidades financeiras como o JPMorgan, Wells Fargo ou o Citigroup.

As ações do Bank of America subiam 2,74% nos primeiros minutos da sessão.

Entre os 30 títulos que integram o índice Dow Jones destacavam-se os ganhos da Caterpillar (1,76%), do Goldman Sachs (1,46%) e da Chevron (1,11 %), enquanto as maiores perdas eram as da Nike (-1,58%), Salesforce (-0,91%) e Boeing (-0,86%).

O barril de petróleo do Texas seguia em alta a 108,33 dólares.

EO // CSJ

Lusa/fim