Às 14:56 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,20% para 31.938,96 pontos e o Nasdaq somava 0,98% para 11.545,96 pontos.

No entanto, o índice alargado S&P 500 recuava 0,16% para 3.885,68 pontos.

As ações têm estado sob pressão nos últimos dias, após o colapso do norte-americano Silicon Valley Bank (SVB) ter aumentado as preocupações com o setor bancário e de estes receios se terem alargado à Europa, devido à situação no Credit Suisse, que recorreu ao banco central suíço para reforçar a sua posição de liquidez.

Por seu lado, o banco norte-americano First Republic perdia 31,35%, depois de a Fitch Ratings e a S&P Global terem colocado a sua classificação em 'lixo'.

O First Republic está a tentar aumentar a sua liquidez e a considerar uma possível venda, segundo a Bloomberg.

No índice Dow Jones, a Visa liderava as perdas (-2,07%) e a Intel destacava-se nas subidas (4,42%).

